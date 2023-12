Indem er ein Fenster gewaltsam öffnete, gelangte ein Einbrecher am 4.

Erkelenz-Hetzerath (ots) - Dezember (Montag), zwischen 7.30 Uhr und 13.50 Uhr, in ein Wohnhaus an der Pötzelstraße. Aus dem Gebäude wurden ein Laptop, ein Fernseher, Tabak und eine Jacke entwendet. Die Ermittlungen zum Täter wurden aufgenommen und dauern zurzeit noch an.