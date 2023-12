Unbekannte Täter drangen zwischen Samstag (9.

Übach-Palenberg-Übach (ots) - Dezember) und Montag (11. Dezember) in ein Einfamilienhaus an der Rimburger Straße ein, indem sie eine Tür aufhebelten. Auch im Inneren des Gebäudes wurden zwei Türen gewaltsam geöffnet. Was die Täter entwendeten, wird noch ermittelt.