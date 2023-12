Zwischen 16 Uhr und 21 Uhr drangen bislang unbekannte Täter am Donnerstag, 21. Dezember, in ein Wohnhaus an der Straße Nordring ein.

Übach-Palenberg-Boscheln (ots) - Sie hebelten ein Fenster auf, durchwühlten mehrere Zimmer und entwendeten unter anderem Kleidung, Uhren und Schmuck.