Zwischen Sonntag (24.

Heinsberg-Kempen (ots) - Dezember) und Donnerstag (28. Dezember) drangen Unbekannte in ein Wohnhaus an der Straße Teberather Weg ein. Nachdem sie zunächst versuchten, ein Fenster aufzuhebeln, öffneten sie gewaltsam eine Tür und gelangten so ins Gebäude. Innen wurde eine weitere Tür aufgebrochen und die Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Die Täter stahlen nach ersten Erkenntnissen eine Playstation, einen Rechner und ein MacBook.