Eine Zeugin beobachtete am 15.

Erkelenz (ots) - Dezember (Freitag) gegen 18 Uhr am Kreisverkehr Hückelhovener Straße/ Viersener Allee einen Pkw Renault Clio, der links herum in den Kreisverkehr einfuhr. Dadurch mussten nach Angaben der Zeugin mehrere Pkw abbremsen oder ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Fahrzeugführerin konnte ermittelt werden. Zur weiteren Klärung des Sachverhalts sucht die Polizei Zeugen, die sich bislang nicht gemeldet haben sowie Verkehrsteilnehmer, die durch den weißen Renault gefährdet oder behindert wurden. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.