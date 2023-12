In einer Garage an der Neustraße wurde am 28.

Selfkant-Tüddern (ots) - Dezember (Donnerstag), gegen 12.30 Uhr, ein Feuer festgestellt. Durch die hinzu gerufene Feuerwehr konnten die Flammen gelöscht werden. Die Garage wurde durch den Brand beschädigt, am angrenzenden Mehrfamilienhaus entstand kein Sachschaden. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt.