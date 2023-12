Bislang unbekannte Personen öffneten in der Nacht zum 22. Dezember (Freitag) gewaltsam die Schließvorrichtung eines Kühlanhängers, der and er Carl-Benz-Straße stand.

Heinsberg (ots) - Darin befand sich Frischfleisch.

Gegen 4.30 Uhr erhielt ein Taxifahrer den Auftrag, mehrere Personen vom Parkplatz eines Fitnessstudios an der Industriestraße in Heinsberg abzuholen. Auf dem Parkplatz stand ein silberner SUV vor dem vier Personen auf den Taxifahrer warteten. Diese ließen sich zu dem Kühlanhänger fahren, luden mindestens eine Kiste mit Fleisch aus dem Kühlanhänger in den Kofferraum des Taxis und ließen sich anschließend nach Waldfeucht Haaren zur Straße Am Bellenbaum fahren. Dort ließ der Taxifahrer die Personen aussteigen. Nachdem sie das Fleisch ausgeladen hatten, fuhr der Taxifahrer davon, ohne bezahlt worden zu sein, da ihm das alles merkwürdig vorkam.

Später meldete er den Vorfall bei der Polizei. Die Beamten nahmen eine Anzeige auf. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern zurzeit noch an.

Es handelte sich um vier männliche Personen, von denen zwei näher beschrieben werden können. Beide waren 20 bis 23 Jahre alt und ca. 180, groß. Einer hatte eine normale Statur und trug eine schwarze Kapuzenjacke, einen Rollkragenpullover und sprach in deutscher Sprache. Der zweite hatte eine breitere Statur und war mit einer schwarzen Jacke mit weißem Pelz sowie einer schwarzen Wollmütze bekleidet und trug einen dunklen Schal um den Mund. Er sprach in osteuropäischer Sprache. Die beiden weiteren Personen können nicht näher beschrieben werden, sprachen miteinander aber vermutlich russisch.

Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Polizei Personen, die Hinweise zur Identität der Personen geben können, sich zu melden. Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Alternativ haben Sie auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.