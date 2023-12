Gegen 01.20 Uhr drangen zwei bislang unbekannte Männer am frühen Dienstagmorgen (19.

Erkelenz (ots) - Dezember) gewaltsam in ein an der Nordpromenade gelegenes Geschäft ein. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Laut der Videoaufzeichnungen war der erste Täter zirka 20 bis 25 Jahre alt und von normaler Statur. Er hatte sehr kurze dunkle Haare und war mit einer hellen Hose, einer hellen Winterjacke und schwarzen Turnschuhen mit heller Sohle bekleidet. Außerdem führte er einen Rucksack mit sich. Sein Komplize war etwa gleichalt, hatte ebenfalls kurze dunkle Haare, ein leicht hervorstehendes Kinn und war mit einer hellen Winterjacke, einem schwarzen Oberteil mit Kapuze, blauen Turnschuhen und einer blauen weit geschnittenen Hose bekleidet. Er führte eine braune Umhängetasche mit sich.

In derselben Nacht gegen 03.20 Uhr hörte ein Anwohner aus einem Geschäft an der Paul-Rüttchen-Straße verdächtige Klopfgeräusche. Als er nachschaute, stellte er fest, dass Einbrecher gewaltsam in das Ladenlokal eingedrungen waren, aber vermutlich keine Beute machten.

Mögliche Tatzusammenhänge prüft die ermittelnde Kriminalpolizei.

Wer kann sachdienliche Angaben machen?

Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.