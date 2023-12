Bereits am 15.

Hückelhoven-Hilfarth (ots) - Dezember (Freitag) kam es im Einmündungsbereich Callstraße/Schillerstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem jugendlichen Fahrradfahrer.

Eine 31-jährige Frau aus Baesweiler fuhr gegen 12.30 Uhr mit ihrem blauen Pkw Audi mit Aachener Kennzeichen (AC-) auf der Schillerstraße in Richtung Callstraße.

Sie beabsichtigte an der Einmündung nach rechts in Richtung Tannenstraße abzubiegen.

Ein junger Mann fuhr mit seinem Fahrrad aus Richtung Tannenstraße kommend auf dem für ihn linksseitigen Gehweg der Callstraße und prallte gegen die Motorhaube des Fahrzeugs. Als die Frau sich nach seinem Befinden erkundigte gab er an, unverletzt zu sein. In dem Gespräch sagte er, dass er aus Oberbruch stammen würde. Anschließend fuhr er davon. Der junge Mann war etwa 14 bis 16 Jahre alt, hatte kurze dunkle Haare und trug eine Brille. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose und er war mit einem alten Herrenfahrrad mit einem rot-schwarzen Fahrradsitz unterwegs.

Zur Klärung des Geschehens bittet die Polizei den Jugendlichen sowie Personen die Angaben zu seiner Identität machen können, sich zu melden. Zuständig ist in diesem Fall das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.