Drei hochwertige Mountainbikes wurden durch unbekannte Täter zwischen Donnerstag, 28.

Wegberg-Rödgen (ots) - Dezember und Sonntag, 31. Dezember, entwendet. Die Fahrräder befanden sich in einem Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses an der Rödgener Straße. Dieser wurde aufgebrochen, ob an die Beute zu gelangen.