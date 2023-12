Verkehrsunfall Hückelhoven-Baal - Verkehrsunfall mit Personenschaden Am 04.12.2023 um 16:30 Uhr kam es auf der Landstraße 117 zwischen den Ortschaften Baal und Lövenich zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Heinsberg (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache kam der PKW eines 70 jährigen aus Erkelenz, der die L 117 aus Richtung Baal in Richtung Lövenich befuhr, auf die Gegenfahrbahn und stieß Frontal mit dem Pkw einer 44 jährigen aus Erkelenz, die die L 117 in entgegengesetzter Richtung befuhr, zusammen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden beide Fahrzeuge ins Feld geschleudert. Trotz schwerer Beschädigungen an beiden Fahrzeugen, wurden die beiden Fahrzeugführer und die beiden Beifahrer nur leicht verletzt. Sie wurden mit dem Rettungswagen dem Krankenhaus Erkelenz zugeführt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde die L 117 zwischen den Ortschaften Baal und Lövenich voll gesperrt.