Am frühen Mittwochmorgen (3. Januar) fuhren gegen 00.30 Uhr mehrere bislang unbekannte Täter mit einem Pkw an einem in der Lauerstraße gelegenen Kiosk vor.

Erkelenz-Gerderath (ots) - Nachdem sie sich gewaltsam Zutritt verschafft hatten, entwendeten sie nach ersten Erkenntnissen Tabakwaren und E-Zigaretten und flüchteten kurz darauf mit ihrem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Auf Videoaufnahmen war zu erkennen, dass drei männliche Unbekannte den Kiosk betraten. Sie waren etwa 18 bis 20 Jahre alt und mit hellen Daunenjacken bekleidet. Ihre Gesichter waren bei der Tatausführung mit Tüchern maskiert.

Wer hat die Täter gesehen oder kann Angaben zu ihrer Identität machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0.

Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.