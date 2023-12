Am Mittwoch (13. Dezember) meldete eine Zeugin gegen 13.30 Uhr ein auf der Frankenstraße in der Nähe des Bahnhofs abgestellten Pkw, an dem nach ersten Erkenntnissen durch unbekannte Täter eine Scheibe eingeschlagen und der Fahrzeuginnenraum durchwühlt wurde.

Übach-Palenberg-Palenberg (ots) - Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden.