Straftaten Hückelhoven-Rurich - Einbruch in Bungalow Unbekannte Täter drangen im Zeitraum von Samstag, 30.12.2023, 17.00 Uhr bis zum Sonntag, 31.12.2023, 13.00 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Alexander-Reimann-Straße ein, indem sie ein Fenster an der Rückseite des Hauses aufhebelten.

Heinsberg (ots) - Nach ersten Angaben wurde Bargeld, Uhren und Schmuck entwendet. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und sicherte Spuren am Tatort.



Heinsberg - Einbruch in Kfz-Werkstatt



Am Silvestermorgen (31.12.2023) gegen 05.00 Uhr, drangen noch unbekannte Täter durch das Aufhebeln einer Tür in Räumlichkeiten einer Kfz-Werkstatt ein. Die Täter entwendeten Bargeld, ein Laptop und einen PC. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren am Tatort.



Heinsberg - Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus



Durch das Aufhebeln einer Terrassentür im Erdgeschoss gelangten noch unbekannte Täter in eine Maisonette-Wohnung im Haagwinkel. Im Tatzeitraum von Samstag, 30.12.2023, 17.00 Uhr bis Sonntag, 31.12.2023, 15.00 Uhr, befanden sich die Wohnungsinhaber im Urlaub. Die Täter durchsuchten alle Räume und öffneten Schubladen und Schränke. Aufgrund der Abwesenheit der Wohnungsinhaber liegen noch keine Erkenntnisse über Diebesgut vor. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort.



Wegberg - Einbruch in Einfamilienhaus



Unbekannte Täter brachen am Silvesterabend im Zeitraum von 17.15 Uhr bis 21.15 Uhr ein Gartentürchen auf, um auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Römerstraße zu gelangen. Dort entnahmen die Täter einen Spaten aus einem Gartenhaus und versuchten eine Terrassentür aufzuhebeln, was misslang. Stattdessen wurde ein bodentiefes Fenster eingeschlagen und durch dieses das Einfamilienhaus betreten. Im Haus wurden zahlreiche Schränke und Schubladen durchwühlt, es wurde unter anderem Bargeld und Schmuck entwendet. Auch hier sicherte die Kriminalpolizei Spuren des Tatgeschehens.



Verkehrsunfälle



Heinsberg - Einsatzfahrzeug der Polizei verunglückt



Am Neujahrsmorgen gegen 02.50 Uhr verunfallte ein Funkstreifenwagen auf der Nordtangente in Höhe der Oppelner Straße. Im Rahmen einer Einsatzfahrt verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, woraufhin sich der Streifenwagen quer stellte und im Anschluss überschlug. Die beiden Polizeibeamten wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt, eine Beamtin wurde mittels Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt, wo sie ambulant behandelt wurde. Andere Personen waren an diesem Verkehrsunfall nicht beteiligt.



Bronnenberg, PHK