Straftat Wegberg - Einbruch in ein Gartenhaus Zwischen dem 15.12.2023, 17:00 Uhr und dem 16.12.2023, 16:00 Uhr drangen unbekannte Täter in das Gartenhaus auf dem Grundstück eines Wohnhauses am Dachsenberg ein.

Kreis Heinsberg (ots) - Sie hebelten einen Lagerraum auf und versuchten zunächst ohne Beute in den zweiten Lagerraum vorzudringen. Als dies offensichtlich misslang, hebelten sie ein dortiges Fenster auf und erbeuteten eine Angelausrüstung.