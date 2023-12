Straftaten Geilenkirchen-Beeck - Diebstahl aus Werkstatt Ungebetene Gäste suchten am 22.12.2023 zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr eine an der Professor-Schröder-Straße gelegene Werkstatt auf.

Kreis Heinsberg (ots) - Offensichtlich durch nicht verschlossene Türen drangen diese über den Hinterhof in eine Werkstatt ein und stahlen dort einen Schlagschrauber, einen Winkelschleifer, eine Akkuflex und zwei Akkubohrer. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor.



Verkehrsunfälle/Verkehrsstraftaten



Selfkant-Großwehrhagen - Unter Alkoholeinfluss Unfall gebaut



Am 22.12.2023 wurde der Polizei gegen 19.20 Uhr durch Zeugen ein Verkehrsunfall am außerörtlichen Kreisverkehr der Landstraße 410/228 gemeldet.

Die eintreffende Polizeistreife stellte einen im Kreisverkehr nach rechts von der Fahrbahn abgekommenen Pkw fest, der halb auf der Leitplanke stand. Die 54 Jahre alte Fahrzeugführerin aus Heinsberg hatte offensichtlich Alkohol konsumiert und musste daher eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein wurde von der Polizei einbehalten. Am beteiligten Pkw Mercedes und der Leitplanke entstand Sachschaden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.



Geilenkirchen-Lindern - Fahrzeug überschlägt sich



Gegen 03.00 Uhr des 23.12.2023 kam es auf der L 228 zwischen Randerath und Lindern zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 20 Jahre alter Führer eines Pkws Seat befuhr die L 228 von Randerath in Richtung Lindern und kam in einer dortigen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich anschließend. Der junge Mann aus dem Selfkant stand unter Alkoholeinfluss. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an und stellte den Führerschein sicher. Zwei jeweils 19 Jahre alte Beifahrerinnen aus dem Selfkant und aus Gangelt wurden leicht verletzt. Ein 20-jähriger Beifahrer aus Waldfeucht wurde schwerverletzt einem Krankenhaus zugeführt. Der beteiligte Pkw wurde total beschädigt und wurde abgeschleppt. Die Unfallstelle war bis etwa 05.15 Uhr für die Unfallaufnahme gesperrt.



Wassenberg - Alkoholisiert aus dem Verkehr gezogen



Aufmerksame Zeugen meldeten am 22.12.2023 um 11.20 Uhr einen auffälligen Verkehrsteilnehmer, der von einer Polizeistreife auf der Gladbacher Straße angetroffen werden konnte. Der 57-jährige Führer des Pkws VW war deutlich angetrunken. Der Bonner musste seinen Führerschein abgeben und die Polizei ordnete eine Blutprobe an. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.



Gangelt-Niederbusch - Autofahrerin ist angetrunken



Gegen 19.45 Uhr des 22.12.2023 kontrollierte eine Polizeistreife eine Autofahrerin auf der Dorfstraße. Die 46-jährige aus Gangelt war zuvor mit ihrem Toyota wegen einer unsicheren Fahrweise aufgefallen. Dass die Polizeibeamten mit ihrer Vermutung richtig lagen, bestätigte sich bei der durchgeführten Alkoholkontrolle. Deutlich zu viel Alkohol zog eine entsprechende Blutprobe nach sich und ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Führerschein blieb bei der Polizei.



Heinsberg-Straeten - Autofahrerin mit zu viel Alkohol



Den Führerschein abgeben musste eine 37 Jahre alte Erkelenzerin, die am 22.12.2023 gegen 18.00 Uhr von einer Polizeistreife auf der Waldhufenstraße kontrolliert wurde. Die Führerin des Skodas hatte deutlich zu viel Alkohol getrunken. Eine Blutprobe wurde durch die Polizei angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.