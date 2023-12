Wassenberg - versuchter Diebstahl von Wohnwagen Am Samstag, 02.12.2023 um 19:50 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter mehrere Wohnwagen von einem Gelände am Forster Weg zu entwenden.

Kreis Heinsberg (ots) - Auf dem umfriedeten Gelände wurden nach bisherigem Kenntnisstand 4 Fahrzeuge angegangen. Augenscheinlich wurden die Täter bei der Tatausführung gestört und flüchteten mit einem Fahrzeug in Richtung Tankstelle. Die Ermittlungen dauern an.



Heinsberg - versuchter Diebstahl von PKW

Im Tatzeitraum 02.12.2023, 17:00 Uhr bis 20:55 Uhr versuchten unbekannte Täter einen PKW auf der Geilenkirchener Straße zu entwenden. Nach gewaltsamem Eindringen in das Fahrzeug wurde

am Lenkrad und Kabelbaum manipuliert, es blieb jedoch beim Versuch.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Hückelhoven-Altmyhl - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 02.12.2023 um 22:45 Uhr kam es auf der Landstraße 46 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Aus bislang unbekannter Ursache kam ein PKW von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und prallte dann gegen einen Baum. Trotz schwerer Beschädigungen

am Fahrzeug wurde der 27-jährige Fahrzeugführer nur leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.