Straftaten Hückelhoven - Einbruch in Wohnung Am Samstag (30. Dezember 2023) warfen unbekannte Täter mit einem Backstein das Fenster eines Einfamilienhauses auf der Friedhofstraße ein.

Heinsberg (ots) - Das Haus wurde komplett durchwühlt. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme lagen noch keine Informationen über mögliches Diebesgut vor. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren am Tatort.



Wegberg - Diebstahl aus Pkw



Unbekannte Täter schlugen, in der Zeit vom 29. Dezember (Freitag), 19.00 Uhr bis 30. Dezember 2023 (Samstag), 11.00 Uhr, die Seitenscheibe eines auf der Fußbachstraße geparkten Pkws ein und stahlen aus diesem eine auf dem Rücksitz befindliche Sporttasche sowie weitere Gegenstände. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort.



Hückelhoven - Verkehrsunfall mit einem Verletzten



Ein 19-jähriger Motorradfahrer aus Hückelhoven kam am Freitag (30. Dezember 2023), 19.20 Uhr, auf der Straße "Kantinenberg", nach einem Überholvorgang nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich anschließend mehrfach. Der Motorradfahrer wurde mit leichten Verletzungen an Fuß und Schulter ins Krankenhaus eingeliefert.



Coenen, PHK