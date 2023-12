Straftaten Erkelenz - Einbruch in eine KITA Im Zeitraum von Freitag, den 08.12.2023, 16.00 Uhr bis Samstag, 09.12.2023, 10.50 Uhr gelangten noch unbekannte Täter in die Räumlichkeiten einer Kindertagesstätte in der Kamp-Lintforter Straße in Erkelenz, indem sie ein Fenster aufhebelten.

Heinsberg (ots) - Aus den Räumlichkeiten wurden u.a. Bargeld und Laptops entwendet. Die Polizei sicherte Spuren.



Übach-Palenberg - Einbruch in ein Einfamilienhaus



Nach der Rückkehr aus ihrem Urlaub stellte eine Familie, welche in einem Einfamilienhaus in der Otto-von-Hubach-Straße wohnt fest, dass während ihrer Abwesenheit in der Zeit von Donnerstag, 07.12.2023 bis zum Samstag, 09.12.2023 eingebrochen wurde. Die Täter gelangten durch eine aufgehebelte Terrassentür in das Haus. Es wurde Bargeld und Schmuck entwendet. Die Kriminalpolizei sicherte die Einbruchsspuren.



Heinsberg-Unterbruch - Einbruch in eine Wohnung



Noch unbekannte Täter hebelten in im Zeitraum von Samstag, 00.30 Uhr bis 16.45 Uhr eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Girmen auf und gelangten so in die Wohnung. Hinweise auf Diebesgut liegen noch nicht vor. Die Spurensicherung wurde von der Kriminalpolizei durchgeführt.



Bronnenberg, PHK