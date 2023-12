Waldfeucht - DB aus Gartenhütte Unbekannte Täter gelangten im Tatzeitraum von Sonntag, 23.12.2023, 20.00 Uhr bis Montag (Heiligabend) 24.12.2023, 08.00 Uhr, in den Garten eines Einfamilienhauses im Schiersweg und brachen dort eine Gartenhütte auf.

Heinsberg (ots) - Entwendet wurden u.a. Werkzeuge der Marken Makita und Metabo. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren.



Erkelenz - Diebstahl aus Pkw



Im Zeitraum von Sonntag, 23.12.2023, 14.30 Uhr bis Montag (Heiligabend), 24.12.2023, 09.45 Uhr wurde aus einem Pkw in der Kolberger Straße von noch unbekannten Tätern das Fenster der Beifahrertür eingeschlagen. Hinweise auf Diebesgut lagen zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht vor. Auch hier sicherte die Kriminalpolizei Spuren.



Erkelenz - Sachbeschädigung durch Graffiti, Tatverdächtiger durch Polizei gestellt



Am Montag, 24.12.2023 gegen 22.15 Uhr meldeten Zeugen der Polizei einen Graffiti-Sprayer in der Südpromenade in Erkelenz. Dort wurde beobachtet, wie der Täter ein Graffiti auf eine Hauswand aufsprühte. Durch Polizeikräfte konnte ein 18 jähriger Erkelenzer in Tatortnähe festgehalten werden. Bei der Person wurden u.a. mehrere Spraydosen und eine Actionkamera festgestellt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.



Bronnenberg, PHK