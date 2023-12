Straftaten Hückelhoven - Einbruch in Baucontainer Zwischen Donnerstag (28.

Heinsberg (ots) - Dezember) und Freitag (29. Dezember) drangen unbekannte Täter in einen auf der Tannenstraße abgestellten und mittels eines Vorhängeschlosses gesicherten Baucontainer ein. Aus dem Container wurde diverses Baugerät entwendet. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort.



Geilenkirchen - Diebstahl eines Pkws



Unbekannte entwendeten im Zeitraum 23. Dezember (Samstag), 16.00 Uhr bis 29. Dezember (Freitag), 10.00 Uhr, einen in einer Parkbucht auf der Straße "Am Landhaus" geparkten Pkw Fiat Doblo. Täterhinweise liegen derzeit noch nicht vor.



Coenen, PHK