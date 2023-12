In den frühen Morgenstunden des 13. Dezember (Mittwoch) schlugen unbekannte Personen gegen 03.15 Uhr ein Loch in die Schaufensterscheibe eines an der Herzog-Wilhelm-Straße gelegenen Sportgeschäfts.

Geilenkirchen (ots) - Ob die Täter etwas entwendeten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.