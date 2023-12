Unbekannte Täter hebelten am Donnerstag, 28.

Wegberg (ots) - Dezember, zwischen 15 Uhr und 20 Uhr, die Terrassentür eines Wohn- und Gewerbeobjektes an der Straße Blütenweg auf. In der dahinterliegenden Wohnung suchten sie nach Wertsachen. Im Gebäude drang sie in eine weitere Wohnung ein. Ob er aus einer der Wohnungen etwas entwendete, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.