Am Freitag, 29.

Waldfeucht (ots) - Dezember, ereignete sich gegen 10.15 Uhr auf der L 228 zwischen dem Ortsausgang Saeffelen und der Straße An der Villa ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt und eine Frau getötet wurden. Die 79-jährige Heinsbergerin war mit ihrem Pkw Peugeot auf der L 228 aus Richtung Heinsberg kommend in Richtung Saeffelen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie auf die Fahrbahn für den Gegenverkehr, wo sie mit einem Pkw Opel zusammenstieß, in dem sich zwei weibliche Personen befanden. Eine wurde eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Die 25-jährige Frau aus Tongeren (Belgien) wurde mit einem Rettungshubschrauber, ihre Beifahrerin, eine 24-jährige Frau aus Voerendaal (NL) mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Bei beiden besteht nach aktuellen Erkenntnissen keine Lebensgefahr. Die 79-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L 228 zwischen Saeffelen und An der Villa für den Verkehr gesperrt.

Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen. Personen, die Angaben zur Fahrweise beider Pkw machen können, oder die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Unfall gemacht haben werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.