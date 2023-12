Ein älterer Mann kaufte am Dienstagmittag (5.

Wegberg-Rath-Anhoven (ots) - Dezember) bei einem an der Gladbacher Straße gelegenen Lebensmitteldiscounter ein. Als der Senior sich dazu entschloss, schwere Getränke zu kaufen, bot ihm ein bislang unbekannter Mann seine Hilfe an und trug ihm die Getränke bis zum Kassenband. Auf dem Parkplatz erschien der Unbekannte dann wieder, nahm dem 86-Jährigen die Getränke aus der Hand und brachte diese zum Wagen des Wegbergers.

Nachdem der ältere Mann in seinem Fahrzeug Platz genommen hatte, öffnete der vorherige Helfer die Beifahrertür und wollte Kleingeld wechseln. Hierfür nahm der Senior seine Geldbörse heraus, konnte aber nicht wechseln. Daraufhin kam der Mann dann zu Fahrerseite, öffnete die Tür und forderte noch einmal, ein Geldstück zu wechseln. Als der alte Mann nun erneut sein Portmonee hervorholte und nach Kleingeld suchte, riss der unbekannte Täter die Geldbörse an sich und flüchtete.

Er war zirka 30 bis 33 Jahre alt, sprach Deutsch mit ausländischem Akzent und hatte einen Bart.

Wer hat den Täter gesehen oder kann Angaben zu seiner Identität machen? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz, Telefon 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.