Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:

Kreis Heinsberg (ots) - Fahrten unter Betäubungsmittel-/Alkoholeinfluss:



- Erkelenz: Paul-Rüttchen-Straße (Alkohol)

- Gangelt-Niederbusch: Dorfstraße (Alkohol)

- Heinsberg: Sittarder Straße (Alkohol)

- Heinsberg-Straeten: Waldhufenstraße (Alkohol)

- Hückelhoven-Ratheim: Hermann-Janßen-Straße (Alkohol)

- Selfkant-Großwehrhagen (Alkohol)

- Übach-Palenberg-Palenberg: Maastrichter Straße (BTM)

- Wassenberg: Gladbacher Straße (Alkohol)

- Wassenberg-Birgelen: Rosenthaler Straße (Alkohol & BTM)



Den Betroffenen wurden Blutproben entnommen, die Weiterfahrt untersagt und Anzeigen gefertigt.



Fahren ohne Fahrerlaubnis:

In



- Hückelhoven: Parkhofstraße



stellten die Beamten bei einer Kontrolle einen Fahrzeugführer fest, der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurde eine Anzeige gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt.



Betäubungsmitteldelikte:

In



- Geilenkirchen-Lindern: Maarstraße

- Heinsberg-Randerath: Himmerich (2x)

- Hückelhoven-Baal: Am Königsberg

- Übach-Palenberg-Palenberg: Maastrichter Straße

- Übach-Palenberg-Übach: Freiheitstraße

- Wassenberg-Birgelen: Rosenthaler Straße



wurden bei Kontrollen Betäubungsmittel aufgefunden. Diese wurden sichergestellt und Anzeigen gefertigt.