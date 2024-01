Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:

Kreis Heinsberg (ots) - Fahrten unter Betäubungsmittel-/Alkoholeinfluss:



- Heinsberg-Oberbruch: Industrieparkstraße (BTM) -

Hückelhoven-Hilfarth: Himmericher Weg (Alkohol) -

Hückelhoven-Ratheim: Schibsler Weg (BTM) - Selfkant-Tüddern:

Jubiläumsstraße (BTM)



Den Betroffenen wurden Blutproben entnommen, die Weiterfahrt untersagt und Anzeigen gefertigt.



Fahren ohne Fahrerlaubnis:



In



- Erkelenz-Lövenich: Hauptstraße/In Lövenich - Hückelhoven:

Neckarstraße - Hückelhoven: Am Landabsatz



stellten die Beamten bei Kontrollen Fahrzeugführer fest, die nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Gegen sie wurden Anzeigen gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt.

Betäubungsmitteldelikte:



In



- Heinsberg-Randerath: Himmerich - Selfkant-Tüddern:

Jubiläumsstraße



wurden bei Kontrollen Betäubungsmittel aufgefunden. Diese wurden sichergestellt und Anzeigen gefertigt.