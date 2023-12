Unbekannte Täter hebelten am Montag (25.

Heinsberg-Unterbruch (ots) - Dezember), zwischen 14.10 Uhr und 22 Uhr, das Fenster eines Hauses an der Straße Alte Schmiede auf und drangen so in das Gebäude ein. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen und stahlen einen Laptop.