Am Samstag stritten sich gegen 19:25 Uhr am Widayweg in Oeventrop mehrere Jugendliche.

Arnsberg (ots) - Ein 34-Jähriger aus Ense, der den Streit schlichten wollte, wurde von einem Unbekannten dabei mit Pfefferspray besprüht. Anschließend soll der mutmaßliche Täter mit weiteren Jugendlichen auf Mofas geflüchtet sein. Der 34-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.



