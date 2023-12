Die Pressestelle der Polizei ist seit wenigen Monaten mit zwei neuen Gesichtern besetzt.

Hochsauerlandkreis (ots) - Neben Laura Burmann, die seit 2018 bei der Pressestelle der Polizei arbeitet, sind seit Mai dieses Jahres Michael Schemme und seit September auch Flavia Lucia Rogge die Ansprechpartner in Sachen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis. Am Dienstag stellten der Landrat Dr. Karl Schneider und der Abteilungsleiter Polizei Klaus Bunse die beiden neuen Gesichter offiziell vor.



Die Pressestelle ist unter folgenden Erreichbarkeiten für Medienvertreter ansprechbar:



Pressesprecher Michael Schemme: 0291-9020-1140



Stellv. Pressesprecherin Flavia Lucia Rogge: 0291-9020-1141



Stellv. Pressesprecherin Laura Burmann: 0291-9020-1142.



E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de



