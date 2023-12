Im Zeitraum vom 16.12.2023, 11:30 Uhr bis zum 16.12.2023, 19:38 Uhr wurde in ein Reihenhaus in der Straße "Krähenberg" in Sundern - Hachen eingebrochen.

Sundern (ots) - Die bislang unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten in das Innere des Wohnhauses. Dort durchwühlten sie diverse Schränke und Behältnisse. Nach ersten Erkenntnissen wurden Schmuckstücke entwendet. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweise an die Polizei Sundern unter 02933 / 9020 3511 (Schl.)



