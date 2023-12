Am frühen Donnerstagmorgen sind gegen 03:40 Uhr unbekannte Täter in eine Tankstelle an der Bahnhofstraße eingebrochen.

Schmallenberg (ots) - Sie verschafften sich gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum. Jetzigen Erkenntnissen nach erbeuteten die Täter Zigaretten. Anschließend flüchteten sie fußläufig vom Tatort. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Schmallenberg unter der Telefonnummer 02974 - 90200 zu melden.



