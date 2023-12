In der Nacht zu Dienstag brachen um 02:40 Uhr drei unbekannte, vermutlich mas-kierte Täter in ein Telekommunikationsgeschäft in der Straße Markt in Olsberg ein.

Olsberg (ots) - Dazu wurde eine Schaufensterscheibe eingeschlagen. Aus den Auslagen wurden lediglich Handy- und Smartwatch-Dummys entwendet. Funktionierende Originalwa-re war für die Einbrecher nicht greifbar. Die drei Täter wurden durch einen Anwoh-ner dabei beobachtet, wie sie in einen blauen VW-Golf 4 einstiegen, welcher mit laufendem Motor wenige Meter neben dem Objekt wartete. Das Fahrzeug flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Winterberg. Die Täter sollen allesamt dunkle Kapuzenpullover getragen haben. Hinweise bitte an die Polizei Brilon, Tel.: 0291-9020-3311.(Kli.)



