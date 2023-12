Am Samstag, 02.12.2023, brachen unbekannte Täter im Zeitraum von 18:00 bis 23:00 Uhr in ein Wohnhaus in der Galmeistrasse ein.

Brilon (ots) - Der oder die Täter durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten Schmuck und einen Fahrzeugschlüssel.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Hinweise werden erbeten an die Polizeiwache Brilon unter Tel.: 02961/9020-3311 (ko).



