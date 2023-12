Arnsberg: Im Zeitraum zwischen Mittwoch 14:30 Uhr und 15 Uhr sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Allensteinweg eingebrochen.

Hochsauerlandkreis (ots) - Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen. Ob etwas gestohlen wurde ist derzeit noch unklar. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Arnsberg: Im Zeitraum zwischen dem 1. Dezember 12 Uhr und dem 7. Dezember 11:20 Uhr haben Unbekannte versucht in eine Firma in der Dieselstraße einzubrechen. Die Täter scheiterten bei dem Versuch eine Tür aufzuhebeln. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Winterberg: Im Zeitraum zwischen Mittwoch 23:30 Uhr und Donnerstag 6:10 Uhr sind Unbekannte in einen Gasthof in der Bödefelder Straße eingebrochen. Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt zum Inneren und durchwühlten sämtliche Schränke. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde Bargeld entwendet. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200.



