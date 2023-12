Marsberg: Im Zeitraum zwischen Donnerstag 16 Uhr und 20 Uhr sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Eschenweg eingebrochen.

Hochsauerlandkreis (ots) - Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden Schmuck und Bargeld entwendet. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711.

Brilon: Im Zeitraum zwischen Donnerstag 11 Uhr und 21:15 Uhr sind Unbekannte in eine Wohnung in der Niederer Straße eingebrochen. Die Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zugang zum Inneren und durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen. Nach jetzigem Erkenntnisstand wurden diverse Elektrogeräte und Bargeld entwendet. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

Arnsberg: Im Zeitraum zwischen Donnerstag 9 Uhr und 18 Uhr sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße "Mühlenberg" eingebrochen. Die Täter verschafften sich über eine Terrassentür Zugang zum Inneren. Hier durchwühlten sie Schränke und Schubladen und entwendeten Schmuck. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.



