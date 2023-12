Am Donnerstag kam es in Olsberg zwischen 20:30 Uhr und Mitternacht zu einem Einbruch in ein Firmengebäude.

Olsberg (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude auf der Carlsauestraße. Hinweise auf mögliches Diebesgut liegen bislang noch nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961-90200 in Verbindung zu setzen.



