Auf den Straßen in Hüsten, Müschede und Bruchhausen ist ein neuer Bezirksdienstbeamter im Dienst.

Arnsberg (ots) - Christian Pantel (links im Bild neben Olaf Wiesenberg, dem Wachleiter der Polizeiwache Arnsberg) löste Anfang November Roger Drinhaus ab, der seitdem der neue Ansprechpartner in Eslohe ist.

Der 55-jährige Polizeihauptkommissar Christian Pantel begann seine Ausbildung bei der Polizei im Jahr 1985. Bis Ende 1994 arbeitete er beim Bundesgrenzschutz, bis er anschließend zur Landespolizei wechselte. Er versah Dienst in der Einsatzhundertschaft in Köln, in Hagen und 21 Jahre lang bei der Polizeiwache in Arnsberg. Er kennt "seinen Bezirk" also. Nach dreieinhalb Jahren als Bezirksdienstbeamter in Meschede ist er nun wieder auf den Straßen in Arnsberg unterwegs. Christian Pantel freut sich auf seine neue Aufgabe. "Mir ist wichtig, ein offenes Ohr für die Bürgerinnen und Bürger zu haben" sagt er und erklärt, dass er für die Sorgen und Nöte in seinem Bereich ansprechbar ist. Die Aufgaben der Bezirksdienstbeamten sind vielfältig. Neben der Überwachung von Kriminalitäts- und Unfallschwerpunkten gehören zum Beispiel auch die Aktionen zur Steigerung der Verkehrssicherheit an Schulen und Kindergärten und das Vollstrecken von Haftbefehlen zu Christian Pantels Aufgaben. Er freut sich auf nette Gespräche in Hüsten, Müschede und Bruchhausen.



