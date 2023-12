In Sundern ist seit Anfang November ein neuer Bezirksdienstbeamter der Polizei auf den Straßen unterwegs.

Sundern (ots) - Andreas Milz ist der neue "Dorfsheriff" für Allendorf, Altenhellefeld, Endorf, Hagen, Hellefeld, Linnepe, Meinkenbracht, Stockum und Westenfeld. Der 53-jährige Polizeihauptkommissar löst den in den Ruhestand gegangenen Stefan Petter ab. Andreas Milz kommt aus dem Raum Sundern und ist Vater von zwei erwachsenen Kindern. In seiner Freizeit treibt er Sport und reist gerne.

Seine polizeiliche Laufbahn startete er 1993 nachdem er als Zeitsoldat bei der Bundeswehr tätig war. Seine ersten Erfahrungen als Polizist sammelte er beim Polizeipräsidium Dortmund, bevor er in den Hochsauerlandkreis wechselte. Im HSK versah er Dienst in Arnsberg und war bereits zehn Jahre als Wachdienstbeamter bei der Polizeiwache Sundern tätig. Nach Stationen bei der Polizeiwache in Meschede und bei der Einsatzleitstelle geht es für Andreas Milz jetzt zurück nach Sundern. Er freut sich auf seine neuen Aufgaben als Bezirksdienstbeamter: "Es ist schön, nach Sundern zurückzukehren! Ich freue mich, Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger zu sein und viele nett Gespräche zu führen!".



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Laura Burmann

Telefon: 0291 / 90 20 - 1142

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell