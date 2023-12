Winfried Gehb ist der neue "Dorfsheriff" in Medebach.

Medebach (ots) - Seit Anfang Dezember ist er Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger in "seiner" Stadt und hat ein offenes Ohr für anliegen jeder Art. Er löst seinen Vorgänger Ralf Balkenhol ab, der sich in den Ruhestand verabschiedet hat.

1985 trat Winfried Gehb zunächst in den Bundesgrenzschutz ein und wechselte 1993 zur Polizei NRW. Nach einigen Jahren Streifendienst in Bonn, Köln und Siegburg wurde er 2006 in den Hochsauerlandkreis versetzt. Nach Stationen in Sundern, Arnsberg, Meschede, Marsberg und Brilon kam er 2018 zur Polizeiwache Winterberg. Erfahrungen für seine jetzige Tätigkeit konnte der 56-Jähre bereits sammeln. Bis Ende November war er Bezirksdienstbeamter von Hallenberg. Winfried Gehb freut sich auf viele nette Gespräche und eine gute Zusammenarbeit.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Laura Burmann

Telefon: 0291 / 90 20 - 1142

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell