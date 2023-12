Bei einem Verkehrsunfall mit einem LKW wurde gestern Abend auf der Sauerlandstraße in Marsberg-Bredelar ein 58jähriger Fahrradfahrer aus Marsberg schwer verletzt.

Marsberg (ots) - Der Fahrradfahrer befuhr die Sauerlandstraße aus Richtung Marsberg kommend in Richtung Beringhausen. Zeitgleich bog ein 41jähriger LKW-Fahrer aus Richtung Brilon kommend in Richtung Marsberg ab. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei stürzte der Radfahrer und erlitt schwere Verletzungen. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam war vor Ort. Die Staatsanwaltschaft Arnsberg ordnete zudem ein Rekonstruktionsgutachten an. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war der Unfallort voll gesperrt.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Leitstelle

Telefon: 0291-9020-3110

Fax: 0291-9020-3119

E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell