Am Freitag war ein 45-Jähriger aus Bestwig gegen 20:30 Uhr mit seinem Fahrrad auf der L776 zwischen Bestwig und Heringhausen unterwegs.

Bestwig (ots) - Dabei ist er vermutlich gestürzt. Die Hintergründe des Unfalls sind auch Gegenstand der Ermittlungen des Verkehrskommissariats. Der Radfahrer hat sich bei dem Unfall schwer verletzt, er ist mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht worden. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291 - 90200 in Verbindung zu setzen.



