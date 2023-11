Am Mittwoch kam es im Niedereimerfeld zu einem Verkehrsunfall mit einem Schneepflug.

Arnsberg (ots) - Gegen 07:10 Uhr war dieser in Richtung Bruchhausen unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde das Räumfahrzeug durch einen bislang unbekannten Autofahrer überholt. Aufgrund von Gegenverkehr musste der Überholende zeitig wieder auf seine Fahrspur wechseln und kollidierte in diesem Zuge mit dem Räumschild des Schneepflugs. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt in Richtung Hüsten fort. Nach aktuellem Ermittlungsstand handelt es sich bei dem überholenden Fahrzeug um einen dunkelfarbigen, vermutlich schwarzen Pkw der Marke "VW". Vom Kennzeichen ist die Städtekennung "HSK" für Hochsauerlandkreis bekannt. Der flüchtige Pkw dürfte an der rechten Fahrzeugseite Beschädigungen im Bereich der hinteren Tür davongetragen haben. Das Verkehrskommissariat sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall und dem geflüchteten Pkw machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02931-90200 entgegen.



