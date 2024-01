Am 31.12.2023 kam es um 21:30 Uhr in Meschede-Eversberg in der Oststraße zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person.

Meschede-Eversberg (ots) - Aus bislang ungeklärten Gründen prallte ein 71jähriger Mescheder mit seinem Pkw zunächst rechts gegen eine Mauer. Anschließend fuhr der Pkw ein Stück rückwärts und kollidierte mit einer gegenüberliegenden Hauswand.

Der Fahrzeugführer war nicht ansprechbar, war schwer verletzt und wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Zur Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam eingesetzt.

Der Pkw wurde sichergestellt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Oststraße gesperrt und wurde gegen 02:00 Uhr wieder freigegeben. (ko.)



