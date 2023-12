Am Sonntag waren zwei Briloner im Alter von 17 und 48 Jahren auf der B7 zwischen Marsberg und Brilon unterwegs.

Brilon (ots) - Aus ungeklärter Ursache kam das Auto gegen 14 Uhr von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der 17-Jährige aus Brilon wurde dabei schwer verletzt. Er ist mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Der 48-jährige Briloner erlitt schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Unfallwagen wurde sichergestellt. Die Strecke war während der Unfallaufnahme vollgesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.



