Am Sonntag sind gegen 17:30 Uhr zwei Autos auf der B480 kollidiert.

Bestwig (ots) - Eine 26-jährige Frau und ihre 25-jährige Beifahrerin aus Düsseldorf waren mit ihrem Auto in Richtung A46 unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ihnen ein 18-Jähriger aus Brakel mit seinem Auto auf. Dabei blieb der 18-Jährige unverletzt. Die beiden Frauen aus Düsseldorf wurden schwer verletzt und mit Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat hat den Unfall übernommen.



