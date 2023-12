Auch zu Beginn dieses Schuljahres gingen die Bestwiger Grundschulkinder wieder in die Radfahrausbildung.

Bestwig, Hochsauerlandkreis (ots) - Die Kinder aus vier Klassen der Grundschulen in Velmede, Nuttlar und Ramsbeck traten hierbei kräftig in die Pedalen. Insgesamt nahmen rund 100 Viertklässler daran teil.

Wichtigster Bestandteil für die Teilnahme an der Radfahrausbildung ist das verkehrssichere Fahrrad. Sind Klingel, Bremsen, Licht und Reflektoren vorschriftsmäßig angebracht, bekommen die Kinder eine Plakette für ihr Fahrrad. Damit ist die erste Hürde genommen. Mit dem passenden und richtig eingestellten Helm auf dem Kopf konnte es auch schon losgehen. In vier Einheiten lernten die Kinder die Grundlagen für sicheres Radfahren im Straßenverkehr.

Seit Jahren schon unterstützt die Sparkasse in Bestwig die Grundschulkinder mit der Aktion "Verkehrssicheres Fahrrad". Alle, die ein solches Fahrrad vorzeigen konnten und die Plakette erhielten, bekamen auch gleichzeitig eine Verlosungskarte, die sie ausgefüllt an die Polizei zurückgeben konnten. Zum Abschluss der Ausbildung wurden aus jeder Klasse zwei Gewinnerinnen und Gewinner gezogen. Sie wurden in die Räume der Sparkasse Bestwig eingeladen und dort vom Filialleiter Herr Stephan Gerbracht begrüßt. Bei Limo und Schokolade erzählten die Kinder von ihren Erlebnissen während der Radfahrausbildung und für alle gab es als Geschenk eine Trinkflasche fürs Fahrrad. Und auch einen Hauptpreis gab es noch zu gewinnen. Unter allen Anwesenden wurde noch ein E-Book-Reader verlost, über den sich am Schluss Clemens Kreutzmann freuen durfte.

Vielen Dank an die Sparkasse in Bestwig für die tolle Unterstützung.



