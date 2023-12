Am Mittwoch waren mutmaßliche Einbrecher in Arnsberg unterwegs.

Arnsberg (ots) - In der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 23 Uhr haben die Unbekannten versucht, in eine Wohnung an der Wedinghauser Straße einzubrechen. Ihr Vorhaben blieb ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90200 zu melden.



