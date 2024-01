Am Silvesterabend drangen unbekannte Täter im Zeitraum von 19:45 bis 01:00 Uhr in ein Wohnhaus in Arnsberg-Niedereimer ein.

Arnsberg-Niedereimer (ots) - Der oder die Täter hebelten eine Hintertür an der Rückseite des Hauses auf und entwendeten u.a. Schmuck.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen richten Sie bitte an die Polizeiwache Arnsberg unter Tel.: 02932-9020-3211 (ko)



