Am Morgen des 06.12.2023 (Mittwoch) kam zu einem Verkehrsunfall auf der Grimmestraße in Arnsberg.

Arnsberg (ots) - Nun sucht die Polizei Zeugen und einen möglichen Unfallbeteiligten. Gegen 10:05 Uhr kollidierte ein Auto, das auf der Grimmestraße in Richtung Ruhrstraße unterwegs war, mit einem dort geparkten Auto. Durch den Aufprall rollte das fahrende Auto rückwärts auf der Fahrbahn, wo es mit einem entgegenkommenden unbekannten Fahrzeug kollidierte. Dieses unbekannte Fahrzeug war jetzigen Erkenntnissen nach ein grüner Transporter oder LKW. Das grüne Fahrzeug setzte seine Fahrt auf der Grimmestraße jedoch fort und entfernte sich von der Unfallstelle. Nun ermittelt das Verkehrskommissariat. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90200 zu melden.



